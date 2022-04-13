Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, teravih namazı için camiye gelen bir kişinin ayakkabısını kapıp kaçtı. Ağzına aldığı ayakkabıyla cadde üzerinde koşan köpeği yakalamaya çalışanlar, tebessüm edilen anlar yaşattı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 13 Nisan 2022 08:32
İzmit'te teravih namazı için kent merkezinde bulunan Fevziye Camisi'ne gelen bir kişinin ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının tekini, cami avlusunda bulunan sokak köpeği kaptı. Ayakkabının tekini ağzında tutan köpek cadde üzerinde koşmaya başladı. Ayakkabısının köpek tarafından alındığını gören kişi ise köpeği kovalamaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde bulunanların bir bölümü köpeği yakalamaya çalışırken bir bölümü de o anları izledi. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca ise tebessüm edilen anlara neden oldu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan tatlı kovalamacanın devamında köpeğin ve ayakkabısını alan kişinin gözden kaybolduğu yer aldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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