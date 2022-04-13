Bakan Nebati: BIST 100 tarihi rekora imza attı
Hazine ve Maliye Bakanı "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi
Eklenme : 13 Nisan 2022 09:44
Hazine ve Maliye Bakanı "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.
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BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı.Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 13, 2022
Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz. https://t.co/N2T8E5CS0x