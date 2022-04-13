Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eklenme : 13 Nisan 2022 10:23
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız