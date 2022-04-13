Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 161 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 10:38
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 161, Palandöken'de 155, Hakkari'de 111, Ergan'da 106, Davraz'da 102, Kartepe'de 97, Uludağ'da 95, Sarıkamış'ta 92, Erciyes'te 87, Denizli'de 74, Ovacık'ta 60, Hesarek ve Yıldız Dağı'nda 50'er, Zigana'da 30, Ilgaz'da 29, Mersivan'da 28, Çambaşı'nda 25, Murat Dağı'nda 23, Keltepe'de 22, Kandilli'de 20, Kop Dağı'nda 17, Hazarbaba'da 10, Yalnızçam'da 9, Akdağ'da 8, Yıldıztepe'de 5 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız