Bakan Bozdağ'ın sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün sosyal medya hesabından Covid-19'a yakalandığını duyurmuştu...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakan Bozdağ'ın sağlık durumuna ilişkin twitter hesabından bir mesaj paylaştı
Bakan Koca tweetinde: Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi. Sağlık camiamızın, yasal düzenlemeler gerektiren sorunlarına gösterdiği duyarlılık sebebiyle hususen saygı duyduğu bakanımıza arkadaşlarım adına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İfadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan geçmiş olsun tweeti
Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi. Sağlık camiamızın, yasal düzenlemeler gerektiren sorunlarına gösterdiği duyarlılık sebebiyle hususen saygı duyduğu bakanımıza arkadaşlarım adına da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022
Bakan Bozdağ koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
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Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) April 12, 2022
Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup,çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin.