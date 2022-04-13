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Dolar günü yükselişle kapattı

Güne düşüşle başlayan dolar, günü 14,59 TL'ye yükselerek kapattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 18:00
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Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


 SALI
ÇARŞAMBA
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 14,5860 14,5870 14,5940 14,5950
Avro 15,8700 15,8710 15,8120 15,8130
Sterlin 18,9800 19,0760 18,9600 19,0550
İsviçre Frangı 15,6520 15,7300 15,5700 15,6480
ANKARA



ABD Doları 14,5560 14,6360 14,5640 14,6440
Avro 15,8300 15,9100 15,7720 15,8520
Sterlin 18,9200 19,1300 18,9000 19,1100
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