Dolar günü yükselişle kapattı
Güne düşüşle başlayan dolar, günü 14,59 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,5860
|14,5870
|14,5940
|14,5950
|Avro
|15,8700
|15,8710
|15,8120
|15,8130
|Sterlin
|18,9800
|19,0760
|18,9600
|19,0550
|İsviçre Frangı
|15,6520
|15,7300
|15,5700
|15,6480
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,5560
|14,6360
|14,5640
|14,6440
|Avro
|15,8300
|15,9100
|15,7720
|15,8520
|Sterlin
|18,9200
|19,1300
|18,9000
|19,1100