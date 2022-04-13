İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar martta bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 1,6 arttı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.

- İlana çıkan araçların yarıya yakını satıldı

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi martta 336 bin 860 ile şubat ayına göre yüzde 9 arttı. İlana çıkan araçların yüzde 44'ü satıldı.

- Fiyatlar arttı

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 132 bin 890 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, martta ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalamada yüzde 1,6 artış kaydedildi.

- Hibrit otomobiller üçüncü sırada

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 89 bin 792 satış ve yüzde 60,5 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 53 bin 958 satış ve yüzde 36,4 payla benzinli, 2 bin 587 satış ve yüzde 1,7 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı 1.629 satışla yüzde 1,1 ve elektrikli otomobillerin payı da 379 satışla yüzde 0,3 olarak belirlendi.

- En çok C segment satılıyor

Geçen ay 49 bin 674 adetle en çok C segment araç satıldı. C segmentinden sonra en fazla satış 26 bin 486 adetle B segmentinde gerçekleşti.

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37,4 ile 0 ila 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu. Ardından yüzde 32,3 payla 5 ila 10 yaş aralığındaki araçlar geldi.

- Satışlarda kilometre tercihleri

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 66 ile 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

Bunu, yüzde 15 payla 0-30 bin kilometre, yüzde 10 payla 60-90 bin kilometre ve yüzde 9 payla da 30-60 bin kilometre bandındaki otomobiller takip etti.

- En fazla satış İstanbul'da oldu

Geçen ay iller bazında bakıldığında en fazla ikinci el otomotiv satışı yüzde 27 pay ve 40 bin 224 satışla İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'u, yüzde 8 pay ve 11 bin 806 satışla Ankara, 6 bin 542 satış ve yüzde 5 payla İzmir izledi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.