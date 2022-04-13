Ünlü şarkıcıya yakalama kararı

Şarkıcı Gökhan Özen'in 2016 yılında boşandığı eşi Selen Sevigen ile arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca Gökhan Özen, sosyal medyada eski kayınpederinin otel açmak için rüşvet dağıttığını ve CİMER'e şikayet ettiğini açıkladı. Sevigen önce Özen hakkında 1 liralık tazminat davası açtı ve kazandı. Eski bakan iftiraya maruz kaldığını belirterek ayrıca suç duyurusunda da bulundu. Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı ancak avukatları Özen'in yurtdışından geleceğini ifade ederek yakalamanın kaldırılmasını talep etti.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen'in 2010'da evlenip 2016 yılında boşandığı eski eşi Selen Sevigen'in babası Mehmet Sevigen arasında sular durulmuyor. Çiftin kavgasına Selen Sevigen'in babası eski bakan Mehmet Sevigen de dahil olunca olan Gökhan Özen eski kayınpederinden intikam için Sevigen'i rüşvet iddiasıyla CİMER'e şikayet etmişti. Mehmet Sevigen, iddiaların ardından harekete geçerek kişilik haklarının zedelendiğini iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak eski damadı şarkıcı Gökhan Özen'e 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı ve kazandı. Bununla da yetinmeyen Sevigen, eski damadı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

GÖKHAN ÖZEN'İN İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

CİMER'e gelen ihbarın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülay Sevigen ile birlikte 3 kişi hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemelerde söz konusu otelin usulüne uygun bir şekilde olduğunu belirledi. Soruşturma sonunda Mehmet Sevigen'in eşi Güllay Sevigen hakkında takipsizlik kararı verildi.

ÜNLÜ ŞARKICIYA YAKALAMA ÇIKARILDI

Mehmet Sevigen, şarkıcının hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu, kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, ileri sürerek iftiraya maruz kaldığını belirtti. Eski damadının cezalandırılmasını isteyen Sevigen'in şikayetinden sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcılık Gökhan Özen'i ifadeye davet etti. Özen, ABD'de bulunduğu için savcılığın davetine gelmeyince bu kez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İFADEYE GELME ŞARTIYLA KALDIRILDI

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Özen avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak ünlü şarkıcının yurt dışında bulunduğu için ifade vermeye gelemediğini, yurda gelmek için harekete geçtiğini ancak yakalama kararı olduğundan dolayı havalimanında polisler tarafından gözaltına alınmamasını hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Savcılık ünlü şarkıcının yakalamasını ifadeye gelmesi şartıyla kaldırdı.