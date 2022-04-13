Evleriyle birlikte tüp bebek için biriktirdikleri paraları da yandı

Şerbettar köyünde oturan 12 yıllık evli Rasim (51) ve Hatun Balcı'nın (38) evinde 3 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler sonrası ev tamamen yandı.

Evlerini kaybeden çiftin tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin liralık birikim de yandı.

Rasim Balcı, AA muhabirine, kendisinin kahvede olduğu eşinin de evde uyuduğu sırada evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktığını anlattı.

Eşinin kendisini aramasıyla yangından haberi olduğunu belirten Balcı, "Bir anda alevler sarmış, geldim yetiştim ama yapacak bir şey yoktu. Üzerimizdeki kıyafetlerden başka ne eşyamız kaldı ne evimiz... Tüp bebek için biriktirdiğimiz 100 bin lira vardı o paralar da yandı. Kısmet olmadı maalesef." dedi.

Hatun Balcı da bir anda alevler arasında kalınca kendisini dışarı zor attığını ifade etti.

Yardım eli dokunmasını beklediklerini ifade eden Balcı, "Niyetli olduğum için biraz uzanayım dedim sonra uyandığımda tavanlar yanıyordu, ancak kendimi dışarı atabildim. Kardeşimden borç almıştık, biraz birikim yapmıştık, komşumuzdan borç almıştık tüp bebek tedavisi için hepsi yandı, kül oldu. Yardım bekliyoruz en azından evimiz yapılırsa çünkü elimizde hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

Balcı, komşuda kaldıklarını kaydetti.