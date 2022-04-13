Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
'e-Devlet verileri sızdı' iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
6 bin 635 kişinin Kovid testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Türkiye'nin en değerli ilçesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Enflasyona karşı koruyacak yeni yatırım araçları yolda
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
Eskişehir'de cezaevi nakil aracı devrildi: 6 yaralı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
75 yaşındaki yolcuyu darp eden İETT şoförü tutuklandı
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
Bankacılık Kanunu değişiklik teklifi TBMM'de
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
CHP, Seçim Kanunu'nun iptali için AYM'ye başvurdu
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Sağlık Bakanlığı duyurdu... Aşılara alternatif genişledi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanı Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Meslek lisesinde geliştirildi: Okul öncesi kurumların takibi kolaylaşacak
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
Fahri trafik müfettişi 1 ayda 800 ceza kesti, emniyet hepsini iptal etti
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
15 kişi görevlilere saldırmıştı... İl Göç Müdürlüğü açıklama yaptı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu

Hakim ve savcı yardımcıları, eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelerde "usta-çırak" ilişkisinde görev yapacak, 3 yıllık yardımcılık sürecinin sonunda yapılacak sınavda başarı sağlayanlar hakim ve savcı olabilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 13:34
Yazdır
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu

Yargı sistemine kazandırılacak ve Türkiye'de ilk kez uygulanacak yeni sistemle hakim ve savcı yardımcıları, "usta-çırak" ilişkisinde eğitici hakim ve savcılar yanında görev alacak, 3 yıllık yardımcılık sürecinin sonunda başarılı olanlar hakim ve savcı olarak atanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığının hakim ve savcı yardımcılığına ilişkin teknik çalışmasında sona gelindi.

AK Parti milletvekillerinin de üzerinde çalıştığı kanun teklifinin TBMM'de yasalaşmasıyla, hakim ve savcı adaylığı kaldırılacak. Süresi 2 yıl olan adaylık süreci yerine 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığı getirilecek.

Yardımcılığa girişte mezunlar için adaylıkta olduğu gibi 35 yaş sınırı korunacak, avukatlıktan hakim ve savcılığa alınacaklar için yaş üst sınırı 45'ten 40'a düşürülecek. Hakim ve savcı yardımcılığı süreci, temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç kısma ayrılacak.

Temel eğitim ve son eğitim, Türkiye Adalet Akademisinde yapılacak. Ayrıca hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemini atandıkları yargı mercilerinde, eğitici hakim ve savcıların nezaretinde fiilen görev yaparak tamamlayacak. Bunun yanı sıra hakim ve savcı yardımcıları, görev dönemi içinde Türkiye Adalet Akademisi'nde 2'şer aylık ara eğitime alınacak.

Görev döneminde hakim yardımcıları, asliye derecesinde bir hukuk ve ceza mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay, savcı yardımcıları ise Cumhuriyet savcısının yanında en az 10 ay, idari yargı hakim yardımcıları idare ve vergi mahkemesinde ayrı ayrı en az 6 ay görev yapacak.

Hakim yardımcıları ile savcı yardımcıları ilgisine göre Yargıtay ve Danıştay ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde de bu dönem içinde görev alacak.

Hakim yardımcıları ve savcı yardımcıları görev döneminde, sadece eğitici hakim ve savcıların bulunduğu adliyelere atanacak.

Her eğitici hakim ve savcıya en fazla 2 hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı verilecek, böylece hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle iyi yetişmeleri sağlanacak.

- Hakim ve savcı yardımcılarının görevleri

Hakim yardımcıları, "tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hakime sunmak, duruşma ve keşif işlemlerinde hakime yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hakime sunulmadan önce kontrol etmek, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamak, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmak, hakimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen diğer görevler ile hakim tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" görevlerini yerine getirecek.

Savcı yardımcılarının görevleri arasında ise "savcı tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek savcıya sunmak, soruşturma işlemleri ile kovuşturma aşamasında savcının görev alanına giren işlerde savcıya yardımcı olmak, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı savcıya sunulmadan önce kontrol etmek, soruşturma evrakına ilişkin karar taslakları ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında kanun yollarına başvuru taslaklarını hazırlamak, her türlü yazışma taslağını hazırlamak, savcının istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmak, mevzuatta belirtilen görevler ile savcı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek" yer alacak.

Görev döneminin sonunda hakim yardımcıları ve savcı yardımcıları Türkiye Adalet Akademisinde 3 aylık son eğitime tabi tutulacak. Bu eğitimin sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Hakim ve savcı yardımcılığı sonunda başarılı olanlar Bakanlık tarafından mesleğe kabul işlemleri yapılmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna teklif edilecek. Kurul tarafından mesleğe kabul edilenler ad çekmek suretiyle görev yerlerine atanacak.

KAPAT [X]

- Adalet Bakanı Bozdağ: "Hakim ve savcı yardımcılığını getirmekte kararlıyız"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı programlarda hakim ve savcı yardımcılığını hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurgulamıştı.

Bozdağ, yasa teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulabileceğini, yeni uygulamanın da 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesinin planlandığını belirtmişti.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkul değeri yükseltildi
Türk vatandaşlığı için satın alınacak gayrimenkul değeri yükseltildi
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Serbest kalmasını kurban keserek kutlayan avukata 20 yıla kadar hapis istemiyle dava
Serbest kalmasını kurban keserek kutlayan avukata 20 yıla kadar hapis istemiyle dava
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 331 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Orman Genel Müdürlüğünün bazı taşra birimlerinde düzenlemeye gidildi
Orman Genel Müdürlüğünün bazı taşra birimlerinde düzenlemeye gidildi
Tunceli Valiliği 'karakolda işkence' başlıklı haberleri yalanladı
Tunceli Valiliği 'karakolda işkence' başlıklı haberleri yalanladı

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

AYM'den özel okullarda çalışan öğretmenler için önemli karar

Anayasa Mahkemesi haklarında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmayan kişilerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını engelleyen kuralın iptaline karar verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022.
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.