Görüntülediği ayıların saldırısından köpekleri kurtardı

Sarıalan mevkiinde önceki gece köpekleriyle gezen bir kişi, çöpleri karıştıran üç ayıyı görünce cep telefonuyla görüntülemek istedi. Bu sırada ayılardan biri aniden kendisini görüntüleyen kişinin üzerine yöneldi. Zor anlar yaşayan kişiyi, yanında bulunan ve ayının önüne geçen iki çoban köpeği saldırıdan kurtardı. Köpekler, boğuştukları ayıyı uzaklaştırmayı başarırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.