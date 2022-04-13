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'İğneden ipliğe zam geldi, asgari ücreti yeniden güncelleyin!'

İğneden ipliğe her şeye gelen zamlara göre asgari ücreti yeniden güncelleyin. 2 bin 500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar bir orana çıkarın

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 13:33
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'İğneden ipliğe zam geldi, asgari ücreti yeniden güncelleyin!'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İğneden ipliğe her şeye gelen zamlara göre asgari ücreti yeniden güncelleyin. 2 bin 500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar bir orana çıkarın." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin vatandaşlara "sabredin" diye öneride bulunduğunu aktaran Akşener, şöyle konuştu:

"Millete gelince 'sabır' diyenler, yandaşa gelince 'al sana bir maaş daha' diyor. Emekliye 'sabır' diyenler, müteahhide gelince 'al sana bir ihale daha' diyor. Öğrenciye 'sabır' diyenler, AK Parti'li dayısı olan pudra sevdalısı gence gelince 'al sana ATM'den maaş kartı' diyor. Sabırda seçiciliğe bakar mısınız? Sırf bu bile, bay krizin ucube sisteminin ve Türkiye ekonomi modeli dedikleri safsatanın iflas ettiğinin itirafıdır. Türkiye, bu kafayla daha fazla yönetilemez. Türkiye, bu ciddiyetsizliğe, bu iş bilmezliğe, daha fazla esir edilemez. Türkiye, bay kriz ve ucube sistemini daha fazla taşıyamaz."

Akşener, seçimin artık bir tercih değil, mecburiyet haline geldiğini, iktidarın seçimi 2023'e bırakmak için elinden geleni yapacağını ve türlü suni gündemlerle muhalefeti oyalamaya çalıştığını savundu.

Er ya da geç sandığın milletin önüne geleceğini dile getiren Akşener, her şeyin hesabını yaptıklarını, iktidara geldiklerinde enflasyon canavarını ve faiz belasını en geç 1 yıl içerisinde çözeceklerini öne sürdü.

- "Bayram ikramiyesi 3 bin 700 lira olsun"

Emeklilere verilen bayram ikramiyesiyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirten Akşener, "Emekliye ilk bayram ikramiyesi verildiği 2018 yılının Nisan ayında dolar 4 lira idi ve her ikramiye 250 dolar ediyordu. Şimdi emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin 700 lira, TÜFE'ye göre baktığımızda ise 2 bin 860 lira olarak verilmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Kira ve konut satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bay kriz ve iktidarının iflasının etkilerini kiralarda da görüyoruz. Büyükşehirlerde kiralar uçtu, gitti. Orta ve alt gelir seviyelerinde 2 bin liradan aşağı kira kalmadı. Mahkemeler, kiracı ve mal sahibi davalarından geçilmiyor. Öğrenciler, memurlar, işçiler, barınacak ev bulamıyorlar. Kiraların artışı, ev sahiplerini, kiracılarını evlerinden çıkartmaya itiyor. İnsanlarımız, panik içinde, barınma sorunlarını çözmeye çalışıyorlar.

Şimdi biz böyle söyleyince 'konut satışları rekor yaptı' diye zırvalayacak troller olacak. Evet, konut satışı devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor? Vatandaşlık garantili konut satışlarıyla devam ediyor. Müteahhit zengin etme garantili projelerle devam ediyor. Sırf birkaç müteahhit kar etsin diye bugün ülkemizde ciddi bir konut problemi yaşanıyor. Milletimiz için bırakın ev satın almak artık kiralamak bile neredeyse imkansız bir hale geliyor."

Akşener, yabancıların geçen sene Türkiye'de yaklaşık 59 bin konut satın aldığını, yaşanan talep patlamasının kiraları astronomik seviyelere çıkarttığını belirtti.

- "Elektrik zamlarını ivedilikle geri alın"

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Akşener, AK Parti'nin kötü tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin çile çektiğini öne sürdü.

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"Elektrik zamlarını ivedilikle geri alın" çağrısında bulunan Akşener, "Sıcaklar artmaya başladı. Birçok bölgemizde tarım ürünleri ilk defa bu ay sulanmaya başlayacak. Çiftçilerimiz tarlalarına su verirken elektrik zamlarıyla yüzleşecekler. Yalnızca bu yıl tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde 100'ün üzerinde zam geldi. Koca bir kış Türk milletini soğuğa ve karanlığa mahkum eden elektrik zamları bu sefer de sofralarımızın bereketini kaçıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin "Aç, açık kimsemiz yok, herkesin karnı tok" şeklinde sözler kullandığını aktaran Akşener, "Hadi oradan, Türkiye'nin ekonomik durumu en iyi ilçelerinden birisi olarak bildiğimiz Bornova'ya git. Bağcılar, Sultanbeyli hatta Üsküdar'a git de gör bakalım aç açık kimse var mı?" dedi.

Asgari ücretli milyonlarca vatandaşın evine ekmek götüremediğini ileri süren Akşener, "İğneden ipliğe her şeye gelen zamlara göre asgari ücreti yeniden güncelleyin. 2 bin 500 liraya çıkardığınız en düşük emekli maaşını da asgari ücret kadar bir orana çıkarın. İnsanlar aç mı ölsün? Kimse ayın sonunu getiremiyor. Vatandaşlar, her ay arttıkça artan faturalarla boğuşuyor." ifadelerini kullandı.

Akşener, AK Parti iktidarına kadar elektriğin üretilmesi ve dağıtılmasının devletin elinde olduğunu, bu sayede devletin elektrik fiyatlarını kontrol etme imkanına sahip olduğunu ancak AK Parti iktidarının "ahbap-çavuş ilişkileriyle" yürüttüğü özelleştirmeler sonucunda devletin vatandaşına fatura gönderme yetkisini kar amacı güden şirketlere bıraktığını savundu.

Memleketin her yerine yayılan ve gün geçtikçe daha da derinleşen yoksulluğun hız kesmeden devam ettiğini ileri süren Akşener, İzmir'deki temaslarından izlenimlerini anlattı.

Vatandaşların kendisine ilettiği şikayetleri aktaran Akşener, elindeki yüzüğü göstererek, vatandaşların sıkıntılarına dikkati çekti.

- "Çocuk haklarıyla ilgili seferberlik başlatacağız"

Geçen cumartesi günü "Gençler için, Gençlerle Beraber" diyerek başlattıkları tersine mentorluk oturumlarından ikincisini gerçekleştirdiklerini belirten Akşener, gençlerin kendisine aktardığı sorunları anlattı.

Akşener, gençlerin birçoğunun aklında "hak ettiğimiz yeri bulacak mıyız?" sorusunun olduğunu ve geleceğe dair derin kaygılarla yaşayan, haksızlıklar karşısında boğulan, hakkı için mücadele etmekten yorulan bir gençlikle karşı karşıya olduklarını savundu.

Vatandaşların ekonomideki derin kriz karşısında sofrasına ekmek götüremediğini öne süren Akşener, "Bay kriz ve arkadaşlarının kurduğu bu ucube sistemde milletimiz fakru zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüş bir halde her gün daha da fakirleşirken 5'li çete süratle büyümeye devam ediyor. İnsanlarımız mutsuzlaşırken, bol maaşlı yandaşlar sırıtmaya devam ediyor. Gençlerimiz umudunu kaybederken, iktidarın rant sefası hiç durmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Gözü dönmüş bir avuç rantçının devri daim olsun" diye milletin hem bugününün hem de geleceğinin dağılıp gitmesine göz yumamayacaklarını dile getiren Akşener, iktidara geldiklerinde ilk olarak çocuk haklarıyla ilgili bir seferberlik başlatacaklarını söyledi.

Toplumun önemli bir kısmının çocuk haklarını ve çocuğun nasıl büyütülmesi gerektiğini bilmediğini belirten Akşener, her mahalleye açacakları ücretsiz kreşler ve zorunlu okul öncesi eğitimle çocukları eğitimle tanıştıracaklarını kaydetti.

Daha önce Rüzgargülü projesini açıkladıklarını hatırlatan Akşener, iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri "İYİ Yaşam Geliri Modeliyle" de 18-26 yaş arasında her gence maddi destek vereceklerini vurguladı.

Akşener, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarda okutulmasını vasiyet ettiği "Medeni Bilgiler" kitabını göstererek bu kitabın tüm partinin teşkilatlarına Nutuk ile birlikte dağıtılmasını önerdi.

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