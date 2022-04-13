DİSK ve KESK'ten 1 Mayıs'ı Maltepe Meydanı'nda kutlama kararı

DİSK ve KESK bileşenleri, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarının Maltepe Meydanı'nda gerçekleştirilmesiyle ilgili kararı Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de işçi ve emekçilerle yüksek katılımlı kutlamalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Çerkezoğlu, başta asgari ücret olmak üzere maaş zamlarının enflasyonun altında kaldığını belirterek, işçi ve emeklilerin maaşları ve çalışma koşularının düzeltilmesi için alanlarda olacaklarını ifade etti.

Maaş zamlarının tekrar belirlenmesi gerektiğini savunan Çerkezoğlu, "Asgari ücretin derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar toplanarak güncellenmesini, bütün ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çekilmesini, genç, kadın ve genel işsizliği önleyecek, kalıcı istihdam yaratacak üretime dayalı bir ekonomik politikayı istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından sendika temsilcileri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Beşiktaş çarşıya giderek, 1 Mayıs bildirgesi dağıttıkları vatandaşları 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.