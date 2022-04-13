RTÜK euronews.com hakkında lisans alma kararını açıkladı

RTÜK Üyesi İlha Taşçı sosyal medyadan yaptığı açıklama:

RTÜK'ün lisans almasını istediği http://tr.euronews.com lisansa tabi bölümlerini, video kısımlarını ve yayın tekniğini değiştirdiği için bugünkü Üst Kurulda; lisans almasının zorunlu olduğuna ilişkin karar geri alındı.

Site lisans almaksızın yayınına devam edebilecek.

DW ve VOA ise lisans almak için henüz başvurmadığından süreç RTÜK'ün konuyu mahkemeye taşıyarak erişimin engellenmesi istemesi aşamasında.

Ankara Sulh Ceza Hakimliğinin RTÜK'ün istemini yerinde bulması halinde bu iki siteye Türkiye'den erişim mümkün olmayacak.