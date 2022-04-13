Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan tazminat davalarına ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dört tanesi Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmiştir. Bugün itibariyle kesinleşen başka bir dosya bulunmamaktadır." dedi.

Avukat Hüseyin Aydın tarafından yapılan açıklama;