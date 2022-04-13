Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat

Türkiye'nin 13 Nisan 2022 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 758 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 493 oldu.