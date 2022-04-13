DİSKİ'deki usulsüzlük 7 ay önce bildirilmiş

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan'da DİSKİ Genel Müdürlüğü veznelerinde çalışan 16 şüphelinin usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, DİSKİ Genel Müdürlüğünde yapılan çalışmalar doğrultusunda veznelerde görev yapan bazı personellerin, işlemlerde usulsüzlük yapmasına ilişkin tespitler yapıldığı ve yaklaşık 7 ay önce idarenin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdiği ortaya çıktı.

İdarenin bildirmesi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, veznelerdeki bazı personellerin işlemlerde usulsüzlük yaptığı şüphesiyle, gözaltına alındıkları öğrenildi.

Şüphelilerin gözaltı süreleri devam ediyor.