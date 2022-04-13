Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Bakan Kurum iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına ilişkin Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"YABANCIYA KONUT SATIŞININ FİYAT ARTIŞINA ETKİSİ YOK"

* Son 5 yıla baktığımızda 40-50 bin yabancıya satış söz konusu. Bu sene 1,5 milyon satış içinde 59 bin yabancıya konut satışı gerçekleşti. Geçen seneki satış bir önceki yıllara göre abartılacak bir artış değil. Yüzde 3'lük bir marj, bahsettiğimiz konutlardaki fiyat artışına bir etkisi yok.

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Rusya-Ukrayna krizi de göstermiştir ki barış için attığı adımlar dünyada güven vermiştir.

* Bütün devletlere baktığımızda, ABD'de İngiltere'de belli bir miktarla ev aldığınızda hem vatandaşlık hem oturma izni veriyorlar.. Bu şekilde bize gelmeleri, yatırım yapmaları çok önemli. Bu ülkeye güveniyorlar, yatırım yapmak istiyorlar. Bu adamlar sadece konut almıyor ki, geliyor fabrika açıyorlar. İstihdam sağlanıyor. Dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke olmak istiyorsanız bunları yapmak zorundasınız. Bizim vatandaşlarımız ABD'den Avrupa'dan ev almıyorlar mı?

* Devletin bütün birimleri verilen görevler neticesinde çalışıyor. Dün Kabine'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yabancılara vatandaşlık için konut satışını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardık. Niye? Konut maliyetleri arttı, fiyatlar arttı. Bu artışla birlikte vatandaşlığında artışı olması gerekiyordu, biz de yaptık. Biz vatandaşımızı hangi konuda açıkta bıraktık ki bu konuda açıkta bırakalım. Haziran'da TOKİ müjdesi vereceğiz.