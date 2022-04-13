Darbedilen Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanını suçladı

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alınan Poyraz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olay günü evde otururken kendisine bir telefon geldiğini belirten Poyraz, "Ağabey arabanın arkasından çarptık gelip bakar mısın' dediler. Ben de gittim aşağıya baktım far kırılmış ama çarpmayla kırılmaya benzemiyor. Çünkü arabada çizik yok. Öyle şaşkın şaşkın bakarken birisi yandan, birisi arkadan, birisi soldan öyle saldırdı 3 kişi, ben yere düştüğümde arabayla ezmek istediler. İşin en ilginç tarafı beni arayan numara ve oraya gelen araç şirketin çıktı." diye konuştu.

Bir süredir Kuşadası Belediyesinde mıcır ihalesini alan bir firmayı araştırdığını aktaran Poyraz, "Açıkçası 750 bin ton mıcır alan bir firmayı araştırıyordum. Böyle bir ihalenin olamayacağı çok açık. Hatta 300 gün süre vermişler firmaya, bugün 500 gün oldu belki hala ortada hiçbir şey yok. Mıcır yapılacak olan yere bir tane dahi kompresör gitmemiş. Artı oradaki taşla mıcır yapılmaz, imkansız. Dolayısıyla ben bunları sordum." ifadelerini kullandı.

Poyraz, sonra olay günü de bu firmanın terör örgütüne yakın olarak tanındığını söylediğini aktararak, belediyeye ihaleye ilişkin dilekçeyi verdikten sonra şirketin sahibinin sosyal medya üzerinden kendisine ve eşine mesajlar attığını ve daha sonra sildiğini savundu. Poyraz, yazdığı dilekçenin ise bu şirketin sahibinin evinde çıktığını ileri sürdü.

Belediyeden dilekçeyle ilgili herhangi bir cevap almadığını anlatan Poyraz, "Saldırının arkasında kesinlikle Ömer Günel ve bu şirket var. Trilyonlarca yolsuzluğa İçişleri Bakanlığının müdahale etmesi gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

- Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Emniyetin 12 Nisan'da yaptığı operasyonda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yöneticileri olduğu belirtilmişti.