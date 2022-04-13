Bakan Karaismailoğlu: Biletleme ile ilgili yeni bir mobil uygulamayı hizmete alacağız

Bakan Karaismailoğlu, Altınel Ankara Otel'de, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun düzenlediği iftar programına katıldı.

"Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bu doğrultuda hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"nin hazırlıklarını tamamladıklarını ve bakanlık olarak yapılan tüm çalışmalarda özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların, ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarını zorluk çekmeden gidermelerini önemsediklerini dile getirdi. Bu amaçla Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlık aşamasından başlayarak, uygulanacak eylem adımlarının neredeyse tamamında engelli vatandaşları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını da iş birliğine dahil ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, eylem planında ulaşımda erişilebilirlik alanında odaklanılması gereken öncelikli alanları tespit ettiklerini ve çalışmaları bu alanlarda yoğunlaştırdıklarını kaydetti. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın, ülkede ulaşımda erişilebilirliğin geliştirilmesi konusunda bakanlık tarafından yürütülen en kapsamlı çalışma olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, plan kapsamında 6 stratejik amaç ve eylemleri gerçekleştirmeye yönelik 90 eylem adımı belirlediklerini dile getirdi.

- "ALO 123'e ulaşımda eksik ve aksak gördüğünüz hususları bildirebilirsiniz"

Dijital ortamda ulaşımda erişilebilirlik veri tabanını oluşturmak için analizlerin sürdüğünü belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Seyahat planlaması, biletleme, canlı modül destekleme ile hareket kabiliyeti sınırlı bireylerin ulaşım sürecine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak mobil bir uygulamanın ilk etabını bu yıl içinde hizmete sunacağız. Eylem planının uygulama süreçlerinde 'Geri bildirim butonu' ile vatandaşlarımız gördükleri aksaklıkları anında sisteme girebilecekler. Bu sayede, evrensel tasarım kriterlerine uygun bir ulaşım altyapısını hep birlikte oluşturacağız. ALO 123 Projesi ile ulaşımda eksik ve aksak gördüğünüz hususları bize bildirebilirsiniz. Ulaşım ve iletişimde farkındalığın artırılması yönünde eğitim faaliyetlerimizi artıracağız. Hareketleri sınırlı kardeşlerimizin seyahatlerinin, planlanmasından bilet alımına, gar ve istasyonlara ulaşımından, araca binip, rahat ve konforlu seyahat etmelerine ve seyahat sonunda evlerine rahatça dönmelerine yönelik 'Turuncu Masa Hizmet Noktası' uygulamaları Yüksek Hızlı Tren garlarında başladı. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen trenlerimizde 2021'de 426 bine yakın engelli vatandaşımız seyahat etti. 2022 yılının ilk üç ayında bu rakam şimdiden 200 bine yaklaştı."

Karaismailoğlu, havalimanlarının tamamının 'Erişilebilirlik Belgesi' aldığını hatırlatarak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, erişilebilir kamu kurum ve kuruluşları kategorisinde Erişilebilirlik Ödülü, Balıkesir Kocaseyit Havalima'nın ise aynı kategoride ikinci olduğunu belirtti. İstanbul Havalimanı'nda, otizm, down sendromu, serebral palsi, işitme, görme engeli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan vatandaşlar için terminal girişinden uçuş kapısına kadar kolaylık sağlayan birçok örnek uygulama hayata geçirildiğini kaydeden Karaismailoğlu, bu çalışmalarıyla İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 'Erişilebilir Havalimanı' ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

- "Engelli müşterilerin aylıklarını istedikleri adreslere ulaştırıyoruz"

PTTMatik'leri erişilebilir hale getirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, engelli müşterilerin aylıklarını istedikleri adreslere ulaştırdıklarını vurguladı. PTT hizmetlerinden faydalanan işitme ve konuşma engelli müşterilerle çağrı merkezleri ve ptt.gov.tr üzerinden online görüntülü görüşme sağladıklarını aktaran Karaismailoğlu, Türksat'ın erişilebilir dijital uygulamalarda birincilik ödülü aldığını ve kullanıcı sayısı 57 milyonu geçen 'e-devlet kapısı' çağrı merkezinde 'Devlet'te Engel Yok Projesi'ni başarı şekilde yürüttüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, engelli bireylere, harp ve vazife sırasında şehit olanların yakınlarına ve gazilere, elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirim sağladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşitme ve konuşma engelli kardeşlerimize, işaret dili bilen arkadaşlarımızla hizmet veriyoruz. Çağrı merkezi aramalarında engelli abonelere öncelik veriyoruz. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planımızı tamamladığımızda, hareket kabiliyeti sınırlı kardeşlerimizin seyahatlerinin her noktasında güven ve konforu tam anlamıyla sağlayacağız. Yaşlı ve engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek ülkemizin geleceği için son derece kritik önemdedir. Tüm toplumumuzun, farklı ihtiyaçlara sahip tüm vatandaşlarımızın, kendilerine uygun tasarlanmış hizmetlere ve erişilebilirlik olanaklarına sahip olması için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

- "Türkiye'yi bölgesindeki tüm ulaşım hatlarında kavşak ve hub merkezi yaptık"

Karaismailoğlu, tüm bireylerin cinsiyetine, yaşına, etnik kökenine, engeline bakmadan, ulaşım ve iletişim imkanlarından eşit ve adil şekilde faydalandırmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'ye ulaşım ve iletişiminde çağ atlatırken, Türkiye'yi bölgesindeki tüm ulaşım hatlarında kavşak ve hub merkezi yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında yer almasını hedeflediklerinin altını çizen Karaismailoğlu, "Gelişmekte olan değil, gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olmaya kararlıyız. Sizlerin de bugüne dek tanık olduğu gibi devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla Türkiye'yi yarınlara eksiksiz olarak hazırlıyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü,1915 Çanakkale Köprüsü, Otoyollar ve YHT Hatları gibi mega ulaşım projelerini başarıyla bitirdik ve hizmete verdik. Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi de herkesin aldığı diplomaya göre hak ettiği işi yapabileceğini gibi engellilerin de ne iş verilirse üstesinden gelebileceğini söyledi.