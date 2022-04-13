Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
Bakan Koca'dan umutlandıran açıklama
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
3600 'ek gösterge'de mayıs hazırlığı
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Kırmızı et kararı Resmi Gazete'de: Destek ödemesi yapılacak
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
Ev satmak isteyenlere kritik uyarı: Aynı fiyata alamayacaklar!
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı görevinden istifa etti
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Fırat Nehri kıyısında 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi tespit edildi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir çoban tarafından bulunan tarihi kalıntıların, 1800 yıllık askeri gözetleme kulesine ait olduğu belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Nisan 2022 23:40
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konacık köyü kırsalındaki Nehri kıyısında hayvanlarını otlatan Ramazan Kılınç, kayalıkların üzerinde farklı bir yapıyla karşılaştı.

Kılınç'ın ihbarıyla bölgeye giden Adıyaman Müzesi ekipleri, inceledikleri taşlardan numune aldı.

Uzman ekiplerce numunelerde yapılan araştırmada, kalıntıların 1800 yıllık olduğu tespit edildi.

Yapının Ortaçağ Dönemi'nde kullanılan askeri gözetleme kulesi olduğunu belirleyen ekipler, tescil çalışmalarına başladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Adıyaman'ın tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.

Bu nedenle zaman zaman yeni eserlerle karşılaştıklarını anlatan Alkan, bu anlamda Konacık köyünde de yeni bir esere ulaşıldığını belirtti.

Yapının 1. yüzyılda inşasına başlanan, Orta Çağ'da kullanılan, yaklaşık 1800 yıllık askeri gözetleme kulesi olduğunu ifade eden Alkan, gözetleme kulesinin çevresinde kale yapısının olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Alkan, "Geçmişten günümüze doğru Nehri'nin kenarında savunma amaçlı kaleler ve kuleler yapılmıştır. Burası da bunlardan birisi. Aynı zamanda bölgede çeşitli seramik parçaları da tespit ettik. Arşivimizde bu alan yok, tescilli olmadığını gördük ve tescile sunup koruma altına alacağız." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fuat Şancı da bölgede bir kalenin varlığından söz edilebileceğini ancak bugüne yalnızca askeri kulenin kalıntılarının ulaştığını söyledi.

Bölgede bazı seramik ve mozaik parçalarının da görüldüğünü belirten Şancı, bu emarelerin de varlığı düşünülen kalede halkın yaşadığına işaret ettiğini vurguladı.

Tarih boyunca insanların güvenliklerini ön planda tuttuğunu aktaran Şancı, kale ve askeri kulenin de bu anlamda dikkati çektiğini kaydetti.

Çoban Ramazan Kılınç da hayvanları otlatırken fark ettiği yapının ilgisini çektiğini ve müze görevlilerine bilgi verdiğini dile getirerek, "Ekipler gelip burada askeri kule olduğunu ve savunma amaçlı kullanıldığını söyledi. Bir şeylere vesile olduysam benim için ne mutlu." dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşti, kadınlara ek gelir sundu
Öğretmenlikten emekli olup köyüne yerleşti, kadınlara ek gelir sundu
Direkten Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek sonra ortaya çıktı
Direkten Türk bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek sonra ortaya çıktı
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptı
Köpeklerden kaçan çocuğa minibüsün çarptı
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
Tarlasını sürerken bulduğu 501 parça tarihi eseri polise teslim etti
Köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor
Köprüleri yıkılan köylüler erzaklarını çaydan halatla taşıyor

Bu Habere Tepkiniz

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Ukrayna direnişinin sembolü: Bayraktar

Rusya?nın Ukrayna?ya başlattığı savaşta Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2, Ukrayna?nın direnişinde önemli bir sembol haline geldi.