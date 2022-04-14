14 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
14 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı Yıldırım Akbulut'un vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığında düzenlenecek anma törenine katılacak.
(Ankara/15.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehitlik Camisi'ni ziyaret edecek, bir huzurevi şubesinin açılışını gerçekleştirecek, Türk STK temsilcileriyle biraya gelecek ve iftar programına katılacak.
(Berlin)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehit ve gazi aileleri ile iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/19.32)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek, il sağlık değerlendirme toplantısına, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluşmaya katılacak ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesini ziyaret edecek.
(Sakarya/14.00/14.30/16.30/19.00)
4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, iftar programına katılacak.
(Bursa/15.00/16.20/19.48)
5- TBMM'den
- Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.
- Adalet Komisyonunda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.
(14.00/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na ve DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma muhabirleri ile iftar programında bir araya gelecek.
(Ankara/19.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı açıklanacak.
- TCMB, şubat ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini de duyuracak.
(Ankara/14.00/10.00/14.30)
4- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.
(Frankfurt/15.45)
5- TÜİK, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Kiev/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar" Konferansı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, II. Mahmud Türbesi'nde incelemelerde bulunacak.
(İstanbul/11.00)
SPOR
1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etap yarışı Manisa-Ayvalık parkurunda yapılacak.
(Manisa/10.50)
2- Galatasaray, Ukrayna'da yaşanan savaştan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile "Barış için maç" sloganıyla Nef Stadı'nda özel bir maç yapacak.
(İstanbul/17.00)
3- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yapılacak.
4- Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu mücadelesine Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam edilecek; Türkiye üçüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.30)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız