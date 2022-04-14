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Ankara-Sivas YHT hattı o tarihte hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2053 hedeflerimiz kapsamında 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 04:56
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Ankara-Sivas YHT hattı o tarihte hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları AŞ (TCDD) Eryaman Bakımevindeki işçilerle sahur yaptı. Bakan Karaismailoğlu, öncesinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu'na Türk-İş Başkanı Ergün Atalay eşlik etti.

Son 20 senedir ülkemize ulaştırma alanında çok büyük atılımlar yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Biz de bu büyük sorumluluk üzerimizde biliyoruz. Özellikle son 20 yıldır kara yolu ağırlıklı bir ulaştırma yapısı yatırım programı uyguladık. Bundan sonra demiryolu ağırlıklı ulaşım yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Şu anda ülkemizde 4 bin 500 kilometre demir yolu ağında çalışmalarımız var. Bu hatta hem yük hem yolcu taşıyacağız. Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas hattımızı da hizmete alacağız. Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde tekrar başladı. İnşallah önümüzdeki 2 yılın sonunda da hizmete almayı hedefledik. Bursa'yı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlamak için de yoğun bir çalışma var. Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule-Çerkezköy, Çerkezköy-Halkalı arasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"2053 hedeflerimiz kapsamında 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız"

Türkiye'nin, hızlı trenle yeni tanışmasına rağmen Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi unvanına sahip olduğunu aktaran Bakan Karaismaioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda ülkemiz genelindeki 13 bin 22 kilometre olan tren demir yolu ağımızda 2053 yılına kadar 28 bin kilometreye ulaşma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 2053 hedeflerimiz kapsamında 52 ilimizi yüksek hızlı tren ağlarıyla buluşturacağız."

Bakan Karaismailoğlu, işçilere yönelik, "Siz varsanız biz de varız. Başarı bir ekip işidir. İnşallah el ele vererek ülkemizi bu büyük hedeflere hep birlikte ulaştıracağız. Hızımızı, enerjimizi daha da artıracağız. Çünkü hedefimiz büyük güçlü Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içerisinde yer alacak Türkiye için hepinizin emeği olacak" dedi.

TCDD yollarının önemli bir mesafe kat ettiğini aktaran Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Türkiye'nin bu kuruma ihtiyacı var. İnsanların bu kuruma ihtiyacı var. Kışın karın lapa lapa yağdığı yerde araçların çalışmadığı yerde bu kurumun araçları noksansız çalışmaya devam ediyor. Ulaşım alanında yapılanları Türkiye'de herkes biliyor. Ama demiryollarında yapılanları biliyorum. Burası benim evim burası benim ocağım. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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