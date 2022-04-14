Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı

Küresel salgın ile başlayan ekonomik kriz insanlar arasındaki servet açığını daha da büyüttü. Milyonlarca insanın uzun süreli işsiz kalması gündemde. İşsizlik yardımları ise devlet bütçelerini zorluyor. Para ve iş kaybı yüzünden gençler ya ebeveynlerinin evine dönmeye başladı ya da paylaşımlı evlere yöneliyor. Geçtiğimiz yüzyılda olduğu gibi iki üç kuşağın tek bir çatı altında birlikte yaşadığı evlerin sayısında bir hayli artış var.

ABD'DE HER 3 GENÇTEN 1'İ

Pew Research'ün yakın tarihli bir anketine göre, giderek artan sayıda genç Amerikalı yetişkin, kendilerine ait bir ev almak için mücadele etmek yerine ebeveynleri veya diğer yaşlı akrabalarının yanına taşınmayı seçti. Bu oran son 50 yılda ikiye katlandı.

25 ila 29 yaş arasındaki tüm erkek ve kadınların yaklaşık üçte biri (%31) ebeveynleri ile birlikte yaşıyor. 30-34 yaşları arasındakilerin beşte birden fazlası (%22) genellikle ebeveynleri olmak üzere başka bir nesille birlikte yaşıyor.

Uzmanlara göre giderek artan sayıda kişinin ebeveynleriyle yaşamayı tercih etmelerinin en önemli gerekçesi finansal sıkıntılar. Genellikle evlenmek ve aile kurmakta zorlanıldıkça ebeveynlerinin yanında kalanların sayısında artışlar yaşanmaya başladı. Amerikan Zillow Araştırma grubuna göre, salgının sadece ilk birkaç ayında, 3 milyon Amerikalı yetişkin, aile büyüklerinin yanına taşınmış. 3 kuşağın bir arada yaşamasıyla oluşan halk kitlesinin ise 32 milyon kişiyi bulduğu belirtiliyor. Yeniden ebeveynlerinin yanına taşınan gençlerin yüzde 80'den fazlasının, her ay tahmini olarak 726 milyon dolar kira ödeyen Z kuşağından oluştuğu belirtiliyor.

MASRAFLAR ANORMAL ARTTI

Türkiye'de ise son bir yılda gayrimenkul fiyatlarındaki anormal artışlar, evlenecek çiftleri kara kara düşündürüyor. Düğün masrafları ve mobilya, beyaz eşya, kiralardaki fahiş fiyatlar aileleriyle birlikte yaşamayı planlayanların sayısını artırdı. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatlarının yüzde 40-50 oranında yükseldiğini bazı büyükşehirlerde bu oranın yüzde 100'e kadar çıktığına dikkat çekti. Yüksek kiralara çözüm olarak ev arkadaşı arayanların sayısında artış olduğunu kaydeden Altınay, insanların masraftan kurtulmak için alternatif çözümler aradığını söyledi.

Osman SAĞIRLI