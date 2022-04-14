2 Üniversite toplamda 98 personel almak için ilana çıktı

THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanıyor
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Hakim ve savcı yardımcılığının detayları belli odu
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1121 genç kamuda istihdam edilecek
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
İstanbul'da damacana suya zam, 30 liraya çıktı!
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Öğretmenlikten ihraç edilmişti, örgütsel faaliyetini sürdürünce yeni dava açıldı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yazın daha da refaha kavuşacağız
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
İkinci el otoda bahar havası hissedilmeye başlandı
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Altının gram fiyatı yükselişte: 924 TL'den işlem görüyor
Ana sayfaKPSS KPSS, EKPSS ve Personel Alım Haberleri

2 Üniversite toplamda 98 personel almak için ilana çıktı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 07:50
Yazdır
2 Üniversite toplamda 98 personel almak için ilana çıktı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 nisan 2022

Katip Çelebi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 nisan 2022

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanlığından 10 bin işçi alımına ilişkin göreve başlama duyurusu
Sağlık Bakanlığından 10 bin işçi alımına ilişkin göreve başlama duyurusu
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!
3 üniversite toplamda 32 personel almak için ilana çıktı
3 üniversite toplamda 32 personel almak için ilana çıktı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu toplamda 79 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı
Gelir İdaresi Başkanlığı 107 personel almak için ilana çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

10 yıl hizmet ile 50 ve/veya 55 yaşından emeklilik memurları kapsar mı?

Memurların kadın ve erkek normal emeklilik şartları en erken 15 tam hizmet yıllarını ve 61 yaşlarını doldurmaları ile mümkündür.
Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı nakil duyurularını yayımladı

Adalet Bakanlığı kadrolu ve sözleşmeli personel için iki duyuru yayımladı
Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı için hazırlık yapılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı içinde mali hizmetler uzman yardımcılığı sınavı yapmak için hazırlık yapıyor.
AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

AYM: Doktorun hemşireye 'sen bir şey bilmiyorsun' sözü psikolojik taciz

Yüksek mahkeme, iş yerinde amiri konumundaki doktorun, "Sen bir şey bilmiyorsun, seninle çalışmak istemiyorum. Seni buradan göndereceğim" şeklindeki sözlerine maruz kalan hemşirenin, maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı

Yargı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Yargı dizisinin yeni bölümü 17 Nisan Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Haftanın fırsat ürünleri (11-18)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri