2 Üniversite toplamda 98 personel almak için ilana çıktı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 07:50
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 nisan 2022
Katip Çelebi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 nisan 2022
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız