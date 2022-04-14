Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret edecek
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Son 24 saatte 5 bin 529 yeni vaka, 31 vefat
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Başsavcılıktan 'Ferhan Yılmaz' açıklaması: Soruşturma titizlikle yürütülüyor
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Cumhurbaşkanı'nın avukatından tazminat açıklaması
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Adli Tıp'tan Sezgin Tanrıkulu'nun 'rüşvet' iddialarına yalanlama
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Kredi çeken ve çekmek isteyenler dikkat! Artık zorunlu değil
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Skandal görüntülerin yaşandığı fırının sahibine soruşturma
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Meteorolojiden sevindiren haber: Sıcaklıklar yarından itibaren artacak
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
Belediye pazara tezgah açtı: Patates ve soğan sattı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Türkiye, sınır güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Sabah Gazetesi EYT'liler için izlenecek yolu yazdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararını açıkladı. Açıklanan karara göre Merkez Bankası faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 14:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu

Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Emrah Şener, Yusuf Tuna.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Etkisi sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarını azaltarak devam ettirmektedir.

Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dahil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir.

Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmiştir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmekte ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

KAPAT [X]

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online oto pazarında martta en çok satılanlar belli oldu
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Balıkçılar bu sezon 'lüferi' bol, 'palamudu' az buldu
Balıkçılar bu sezon 'lüferi' bol, 'palamudu' az buldu
Dolar/TL 14,61 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,61 seviyelerinde işlem görüyor
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu
Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

Bu Habere Tepkiniz

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Çalışmak için en iyi 100 şirket

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...