2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 yılı nisan dönemi maaş bordroları e-devlet üzerinden erişime açıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 09:02
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışna memur ve bazı sözleşmeli personelin 2022 yılı nisan ayı maaş bordroları E-devlet üzerinden erişime açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti kapsamında erişime açılan bordrolara T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra maaş bordrosu görüntülemesi yapılabilmektedir.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız