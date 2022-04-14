Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 82 temizlik personeli, 64 şoför ve 3 bahçıvan olmak üzere 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

149 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (TEMİZLİK PERSONELİ, ŞOFÖR, BAHÇIVAN) ALIMI HAKKINDA DUYURU (13/04/2022)

Bakanlığımız taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli PersonelÇalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarıncaistihdamedilmeküzere, 2020KPSS(B) grubupuan sıralaması esas alınmaksuretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 82 Temizlik Personeli, 64 Şoför, 3 Bahçıvan olmak üzere toplam 149 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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