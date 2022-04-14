Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
- Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Eklenme : 14 Nisan 2022 09:46
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız