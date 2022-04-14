Ehliyetsiz yakalanan oğluna ceza kesilmemesi için polise yalvardı

Olay, gece Ereğli ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekibi, sürekli şerit değiştiren 67 AAF 823 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ikazında bulundu.

Polis, 10 kilometrelik takibin ardından otomobili durdurdu. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Semih Yazıcı'nın yanındaki annesi Hatice Yazıcı, polislerden oğlunu affetmelerini istedi.

Olumlu cevap alamayan anne Yazıcı, daha sonra oğluna kızarak eşini aradı. Eşi ile görüşen Hatice Yazıcı, oğluna defalarca "Dur" dediğini ancak durmadığını söyledi. Hatice Yazıcı'nın uğraşlarına rağmen Semih Yazıcı'ya 11 bin lira ceza kesildi ardından da ifadesi için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatılırken, kiralık olduğu öğrenilen otomobil de yediemin otoparkına çekildi.