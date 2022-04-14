Erzurum ve Kars'ta 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Eklenme : 14 Nisan 2022 11:01
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.
Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız