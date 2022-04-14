Dolar günü 14,63 TL'den tamamladı
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,63 seviyelerinde tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 18:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
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|PERŞEMBE
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|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,5940
|14,5950
|14,6300
|14,6310
|Avro
|15,8120
|15,8130
|15,7640
|15,7650
|Sterlin
|18,9600
|19,0550
|19,0360
|19,1320
|İsviçre Frangı
|15,5700
|15,6480
|15,4820
|15,5600
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,5640
|14,6440
|14,6000
|14,6800
|Avro
|15,7720
|15,8520
|15,7240
|15,8040
|Sterlin
|18,9000
|19,1100
|18,9760
|19,1860