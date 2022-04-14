İkinci el online oto pazarında en çok satılanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 148 bin 345 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 29 artış olurken, geçen yılın mart ayına kıyasla satışlarda yüzde 19, son 3 yılın ortalamasına bakıldığında da yüzde 11 düşüş kaydedildi.

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak belirlendi.

- En çok satılan 10 marka

Mart ayında 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 19 bin 683 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 19 bin 229 adetle Renault ve 17 bin 526 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 14 bin 499 satışla Ford, 7 bin 483 ile Opel, 7 bin 428 adetle BMW, 7 bin 342 satışla Peugeot, 7 bin 103 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 44 adetle Hyundai ve 5 bin 997 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

- Clio martta da ilk sırayı korudu

Mart ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 120 bin 314 satış gerçekleşti.

Renault Clio 5 bin 792 adetle mart ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 5 bin 684 adetle VW Passat, 5 bin 585 adetle Fiat Egea, 5 bin 34 adetle Renault Megane, 4 bin 67 adetle Toyota Corolla, 4 bin 31 adetle Ford Focus, 3 bin 52 adetle Honda Civic, 3 bin 39 adetle Opel Astra, 2 bin 826 adetle VW Polo ve 2 bin 810 adetle de Renault Symbol takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,8'ini oluşturdu.

- Hafif ticaride Doblo ilk sırada

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 28 bin 31 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 967 adetle mart ayının en çok satılan hafif ticari modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 3 bin 501 satışla ikinci ve Fiat Fiorino da 3 bin 493 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.953 satışla VW Caddy, 1.860 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.568 adetle VW Transporter, 1.278 adetle Renault Kangoo, 1.241 adetle Ford Transit, 975 adetle Peugeot Partner ve 683 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.

- En hızlı Fiat satıldı

Türkiye pazarı satış hızı ortalama şubattaki 61 günden, martta 41 güne gerilerken, en hızlı satılan marka 32 günle Fiat oldu.

En yavaş satılan marka ise 52 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında "Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.