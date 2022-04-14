Buz Devri'ndeki sincap sonunda meşe palamudunu yakaladı

Manny, Sid, Diego karakterleri ile 20 yıldır seyircisini güldürmeyi başaran Buz Devri serisi yeni bir eşiğe geldi. Film serisi boyunca kılıç dişli sincap Scrat, meşe palamutunu güvende tutacak bir yer arıyordu.

Film serisine hayat veren Blue Sky Studios şimdiye kadar Buz Devri'nin arkasındaki ekip olarak yoluna devam ediyordu. Ancak Disney ve 20th Century Fox'un yakın zamanda birleşmesi ile Blue Sky Studios film serisine veda etti.

Blue Sky Studios ekibi de seriyi hayata geçiren sanatçılara kısa bir veda olarak, sincabın nihayet meşe palamudu alıp yemesini gösteren kısa bir animasyon yayınladı. Blue Sky Studios anmiasyonu, "Blue Sky Studios'un son günlerinde, küçük bir sanatçı ekibi son bir çekim yapmak için bir araya geldi. Bu atış bir veda, kendi şartlarımıza göre bir uğurlama" notu ile paylaştı.

Buz Devri için paylaşılan alternatif son sosyal medyada gündem oldu.