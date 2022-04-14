Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı
Eklenme : 14 Nisan 2022 12:37
Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.
Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız