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Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı'nın yargılamasına devam edildi

"Kamu görevlisinin, resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası istenen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, duruşmaya katıldı

Eklenme : 14 Nisan 2022 12:39
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Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı'nın yargılamasına devam edildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve 4 belediye personelinin, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Salman ile birlikte dönemin fen işleri müdürlüğü görevini yürüten ve bir süre belediye başkan yardımcılığı yapan Hamit K. ve belediyede görevli 3 personel ile avukatlar katıldı.

Yalova merkez Seyrantepe Mahallesi'ndeki prefabrike taziye evinin usulsüz şekilde ihale edilerek yapılmasıyla ilgili görülen davada savunmasını yapan Salman, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahalleye taziye evi yapımını karar verdiklerini ve zemin betonunun atıldığını anlatan Salman, ancak bağış yapmak isteyen A.Ç'nin vazgeçmesi üzerine tekrar ihaleye çıktıklarını ileri sürdü.

Mahalle muhtarı T.Ç'nin kardeşi tarafından kendilerinin haberi olmadan, beton zemin üzerine prefabrike yapıyı kurduğunu ifade eden Salman, zabıtaya yapının kaldırılması talimatını verdiğini iddia etti.

Davanın siyasi olduğunu da öne süren Salman, mahalle muhtarı T.Ç. ve taziye evini yaptıran kardeşi F.Ç'nin ifadelerini yalanladı.

Sanık Salman'ın avukatının siyasi içerikli konuşması sırasında sarf ettiği "Kayıtlara geçsin. İktidara geldiğimizde hesabını soracağız." sözleri üzerine salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Diğer sanıklara söz verilmesinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, o dönem belediyede iç mimar olarak görev yapan F.Ç'yi dinledi.

Sanık M.S. ve İ.H.K'nin taziye evi projesini kendisinden aldıkları yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine F.Ç, "Ben kimseye taziye evi çizimini vermedim. Ben neden buradayım hala anlamadım. Hiçbir şekilde çizim veya bulduğum bir çizimi kimseye vermedim." dedi.

Sanık Hamit K. ve T.B'nin önceki savunmalarını tekrarlamasının ardından ara veren mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianame

İddianamede, 8 Şubat 2019'da 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle F.Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin, açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Taziye evinin yapımını gerçekleştiren F.Ç'nin dosyasının ayrıldığına yer verilen iddianamede, Belediye Başkanı Salman ile Hamit K. ve diğer belediye görevlileri İ.H.K, T.B. ile M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2'şer yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 3 yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması süren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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