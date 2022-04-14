Mansur Yavaş'tan 'abonman' açıklaması

Mansur Yavaş tweetinde: Türkiye'nin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentray'da da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun.

Türkiyenin en ucuz abonmanlarından birini kullanan öğrencilerimize güzel bir haberimiz var.



UKOME toplantısında oy birliğiyle alınan kararla birlikte artık Başkentrayda da abonmanlarınız geçerli olacak. On binlerce öğrencimize şimdiden hayırlı olsun. Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 14, 2022