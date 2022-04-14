Kahramanmaraş'ta hayırseverler 40 kişinin bakkal borcunu ödedi

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, Beyceğiz ve Karşıyaka mahallelerinde tespit edilen dar gelirli 40 ailenin bakkal borcunun hemşehrileri olan MÜSİAD İngiltere Şubesi Başkanı Mustafa Demir tarafından kapatıldığını belirtti.

Hayırseverler tarafından gerçekleştirilen bu tür davranışların sevindirici olduğuna işaret eden Güven, bu durumun diğer iş insanlarına da örnek olması temennisinde bulundu.