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Pendik'te terk edilen bebeğin annesinin yargılanmasına 28 Nisan'da başlanacak

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 15:07
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Pendik'te terk edilen bebeğin annesinin yargılanmasına 28 Nisan'da başlanacak

Pendik'te terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Başsavcılıkça hazırlanan iddianameyi değerlendirdi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşma günü getirilmesine hükmeden mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya müdahil olma talebini de kabul etti.

İlk duruşma 28 Nisan'da görülecek.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S'nin, "terk" suçunu işlediği gerekçesiyle 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

- Olayın geçmişi

Pendik'te 29 Mart Salı günü saat 14.00 sıralarında boş arazide terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine giden sağlık ekibinde yer alan tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çocuk acil servisine kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, Durmaz'ın "sütkızım" diye tanıttığı bebek ile çektiği videoyu paylaşması, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevre ve güzergahlardaki çok sayıda kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin, bebeğin annesi Ebru S. (20) olduğunu belirlemiş ve Pendik'te gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

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