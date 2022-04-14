TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından, Meclis'teki kolonya tedarikine yönelik iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliğince, "Meclis'teki kolonya tedariki" ile ilgili bazı haber ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatının her türlü mal ve hizmet alımlarını ilgili mevzuat kapsamında saydam, rekabetçi, güvenilir, kamuoyu denetimine açık, ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılayarak ve kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak gerçekleştirdiği vurgulandı.

İlgili mevzuat uyarınca, Kovid-19 salgının başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, milletvekilleri ve idari teşkilat personelinin salgından etkilenmemesi için gereken hijyenik koşulları sağlamak amacıyla, piyasa fiyat araştırması yapılarak kolonya ve diğer hijyen ürünlerinin tedarik edildiği belirtildi.

Söz konusu ürünleri temin için piyasa fiyat araştırmasının yapıldığına, ihtiyaçların en uygun koşullarda ve en uygun fiyatla karşılanmasının esas alındığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda TBMM'nin bugüne kadar ürün temin ettiği birçok firma bulunmakta olup, her alımda en uygun fiyat ve en iyi niteliklere sahip olan ürünler için ayrı ayrı değerlendirme yapılarak karar verilmektedir. Nitekim milletvekillerimizin ve İdari Teşkilat birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda son kolonya alımı, 28 Mart 2022 tarihinde, tartışılan olaydan önce haberlere konu olan firmadan değil, yapılan piyasa araştırmasında en avantajlı teklifi veren başka bir firmadan gerçekleştirilmiştir.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde yapılan tüm mal ve hizmet alımları mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmekte olup alım süreçlerinde hiçbir firmaya özel bir yaklaşım uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan alım tarihinde bilinmeyen ve bilinmesi de mümkün olmayan, sonradan açığa çıkan adli gelişmelerden hareketle idari teşkilatımıza mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilen alımlar sebebiyle kusur izafe edilemeyeceği açıktır.

Yüce Meclis'imizin milletimiz için taşıdığı değer dikkate alınarak haber ve paylaşımlar yapılırken hassasiyet gösterilmesi büyük önem arz etmektedir."