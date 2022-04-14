MSB'den muvazzaf subay yedek adayları için kayıt duyurusu
Milli Savunma Bakanlığı 2021 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini kapsamında 2'nci gurup sınıflandırma (Yedek Adaylar için) kayıt/ön kayıt ile ilgili açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Nisan 2022 16:10
Milli Savunma Bakanlığı 2021 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini kapsamında 2'nci gurup sınıflandırma (Yedek Adaylar için) kayıt/ön kayıt ile ilgili açıklama yaptı.
MSB Bakanlığı tarafından yapılan duyuru için tıklayınız...