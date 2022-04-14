Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İş Adamları Derneği (ZETSİAD) tarafından 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar etkinliğinde konuşan Mustafa Sartık, COVID-19 salgını nedeniyle iki yıldır gerçekleştiremedikleri buluşmayı bu sene düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren tekstil hazır giyim ve konfeksiyon şirketlerine ilişkin bilgi veren ve burada yürütülen faaliyetlerden bahseden Sartık, ilçede önemli bir potansiyel barındırdıklarını söyledi.

10 bin istihdam hedefi

Sartık, Zeytinburnu'nda kumaş, hazır giyim, konfeksiyon ve bu sektörlerin yan dallarında faaliyet gösteren 4 bin civarında işletmenin bulunduğunu hatırlatarak bu şirketlerin üretim, dağıtım, satış ve pazarlama alanında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

İlçedeki tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon işletmelerinde istihdam edilen personel sayısının 45 bini aştığını dile getiren Sartık, "Şirketlerimiz yatırımlarını sürdürüyor ve üretimlerini artırıyor. Son 6 ayda 5 bin ek istihdam sağladık. 2022'nin kalan bölümünde en az 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyoruz. Şu anda istihdam edilecek personeli bulma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

"Yeni iş yeri açmak için yer bulamıyoruz"

Mustafa Sartık, Zeytinburnu'na gelenlerin hem kumaşı hem de hazır giyimi bir arada bulabilmesinin ilçeyi öne çıkardığını belirterek, şu bilgileri verdi:

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Özellikle örme kumaşta markayız. Türkiye'nin örme kumaş ihtiyacının yüzde 40'ını biz karşıladığımız gibi Laleli, Osmanbey, Merter ve Bayrampaşa gibi sektörün önde gelen bölgelerine ve Anadolu'ya örme kumaş gönderiyoruz. Genelde örme kumaş üreticileri faaliyet gösterse de çocuk giyiminden kadın pijamalarına, iç çamaşırdan geceliğe ve eşofman takımlarına kadar örme kumaşa ve hazır giyime dair hemen her şey bulunabiliyor

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ABD'den Rusya'ya, Avrupa'dan Körfez ve Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada tanındıklarını dile getiren Sartık, "Zeytinburnu pazarını dünya tanıyor. Çok güzel ve gözde bir pazar olduğu için üreticilerimizden burada iş yeri açmak için ciddi talep var ancak boş yer yok. Yeni iş yerleri için büyümeye çalışıyoruz" dedi.

"İhracat hedefi 2,3 milyar dolar"

ZETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sartık, Zeytinburnu'ndan 50 ülkeye kumaş ve hazır giyim ihracatı yapıldığını belirterek, geçen yıl 2 milyar doları aştıklarını söyledi.

Bu yıl ihracat hedeflerinin 2,3 milyar dolar olduğunu ifade eden Sartık, "İç pazarda da hedefimiz 2,3-2,4 milyar dolar. Yani bu yıl Zeytinburnu'ndaki tekstil ve hazır giyimciler olarak ciromuz 6 milyar dolara yaklaşacak. Bu çok önemli bir rakam" diye konuştu.

Sartık, bu hedeflere ulaşabilmelerinin önünde ham maddeye ulaşmada yaşanan zorluklar, fiyatların artması ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi zorlukların bulunduğunu ifade ederek, bu sorunları bertaraf ederek hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

İftar buluşmasına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ve ZETSİAD üyeleri katıldı.