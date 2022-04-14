Bakan Koca: Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkıyor

'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
'SGK'da şüpheli para transferini soruşturan müfettiş görevden alındı' iddiasına açıklama
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Borsa kapanış rekorları kırmaya devam ediyor
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
Bayraktar TB2'ye bir talip daha çıktı
İstanbul'da toplu ulaşım zammında öğrenciler için yeni karar
İstanbul'da toplu ulaşım zammında öğrenciler için yeni karar
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
2022 Nisan dönemi maaş bordroları erişime açıldı
TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
TBMM 'kolonya ve dezenfektan alımı' iddialarını yalanladı
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Avukatlık Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyonda kabul edildi
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
Tekstilciler 10 bin kişiyi işe almayı hedefliyor
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
126 yıllık dava! 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gördü
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Bakan Koca açıkladı: Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Pazar günü bu yollar kapalı! Sınava katılacaklara uyarı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
LGS ve YKS öğrencilerine ücretsiz 12 milyon yardımcı kaynak desteği
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Bilim Kurulu Üyesi: Kovid-19 vaka sayısı 'yok denecek kadar' azaldı
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Sıfır araçta yeni zamlar kapıda...
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
Altın son bir ayın zirvesine yaklaştı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
2022 MSÜ sınav sonuçları açıklandı
THY 1200 personel alımı yapacak
THY 1200 personel alımı yapacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Seçim kurulları yeniden belirleniyor, işlemler üç ay içinde tamamlanacak
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Marketlerin kampanya oyunu: Fiyatlar reklamda başka, rafta başka
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
Bekarın ev dönüşümü: Geniş aileye dönüş trendi başladı
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
'İBB'deki terör soruşturması yakında tamamlanıyor'
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Bakan Koca paylaştı: İnsülin Türkiye'de üretilecek
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Ali Erbaş açıkladı: Kaç kişi hacca gidebilecek?
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Bakan Kurum'dan yabancıya konut satışı açıklaması
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Danıştay'dan ilçe milli eğitim müdürü atama kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Koca: Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken gündemimiz de değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 16:39
Yazdır
Bakan Koca: Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkıyor

Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık altyapılarının durumunu yerinde görmek, tıp fakültesi öğrencileriyle görüşmek ve sağlık çalışanlarıyla hemhal olmak için Sakarya'da bulunduklarını söyledi.

Vali Kaldırım ve İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü ile şehirde verilen sağlık hizmetleri ve yeni hizmet mahalleri hakkında değerlendirme yapacaklarını aktaran Koca, "Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz bundan sonrası için bunu değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

- "Sorunları aşmak için büyük çaba sarf ediyoruz"

"Salgın günleri artık geride kalıyor." diyen Koca, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ulaştığı zirvede tutmaya kararlıyız. Gücü ve sağlam altyapısıyla dünyanın gıpta ettiği sağlık sistemimiz, deneyimli sağlık insan kaynağımız, hepimizin gurur kaynağı oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde, sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz.

Salgının ağır ve korkunç yükü üzerimizden kalkarken, gündemimiz de değişti. Artık sağlık meslek mensuplarımızın memnuniyetini temin etmek ve her zaman vatandaşlarımızın uygun sağlık hizmetini en iyi koşullarda almasını sağlamak için daha çok gayret ediyoruz. Bütün sorunları aşmak için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu aşamada, Sakarya bizim için son derece önemli bir merkezimiz. Bu şehrin adına yaraşır bir hizmet vermekte kararlıyız."

Bakan Koca, ziyarette özellikle sağlık yatırımlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini belirterek, geçen ay iki yeni 1. basamak sağlık tesisini hizmete açtıklarını, şu an toplam 1776 yataklı (hastaneler dahil olmak üzere) toplam 9 yatırımın inşaatının devam ettiğini, ihale, arsa ve proje aşamasında olan 4 yatırımlarının daha mevcut olduğunu anlattı.

- "Sakarya Şehir Hastanesi tüm bölgenin sağlık üssü haline gelecek"

En önemli yatırımlardan biri Sakarya Şehir Hastanesinin gelecek yıl tamamlandığında 1000 yatağı ve 305 bin metrekare kapalı alanıyla tüm bölgenin sağlık üssü haline geleceğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakarya'mızda toplam yatak sayısını 2002'den bugüne, 960'dan 2 bin 354'e, yani tam 2,5 katına çıkardık. Bu yatırımlarla Sakarya'da 4 bin 130 yatakla sağlık hizmeti vereceğiz. 2002'de 6 olan 112 acil istasyon sayısı 37'ye, ambulans sayısı ise 9'dan 65'e çıktı.

Sakarya'daki bu dev yatırımlara paralel olarak insan kaynağımıza da çok önem veriyoruz. Bugün ilimizde 9 bin 76 kişilik sağlık ordumuzla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu sayı 2002'de 1948'di. Bugün ayrıca burada pırıl pırıl gençlerle tıp fakültesi ve uzmanlık öğrencilerimizle görüşeceğiz. Yarının hekimleriyle bir hekim ve hekim adayı olarak sohbet edeceğiz. Hastanelerimizde şifa bekleyen hastalarımızı ziyaret edeceğiz. Akşam da iftarda meslektaşlarımızla birlikte olacağız. Bugünkü ziyaretimizin tek amacı, sağlık sistemimizi daha iyi hale getirmek için istişarelerde bulunmak. Yarın vereceğimiz hizmetleri, bugünden planlamaktır. Meslektaşlarımızın ve yarının hekimlerinin bugünkü önerilerini dinlemektir."

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, sağlık bakan yardımcıları Halil Eldemir ve Sebahattin Aydın da yer aldı.

Bakan Koca, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Eksik kaldı, yanlış anlaşıldı
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Eksik kaldı, yanlış anlaşıldı
Dışişlerinden ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki
Dışişlerinden ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki
CHP'li Özel'den 'emeklilerin ikramiye artışına Bakan Nebati karşı çıktı' iddiası
CHP'li Özel'den 'emeklilerin ikramiye artışına Bakan Nebati karşı çıktı' iddiası
Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devrine itiraz
Kaşıkçı cinayetine ilişkin dava dosyasının Suudi Arabistan'a devrine itiraz
'Bizi yamaklıkla suçlamak, siyasetteki en kötü sözün sahibi olmaktır'
'Bizi yamaklıkla suçlamak, siyasetteki en kötü sözün sahibi olmaktır'
Bakan Varank: TOGG, yeşil dönüşümün öncüsü olacak
Bakan Varank: TOGG, yeşil dönüşümün öncüsü olacak

Bu Habere Tepkiniz

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

İstifa sonrası engellilikten nasıl emekli olunur?

5434'e tabi memurlar, istifa sonrası oluşan rahatsızlıklarına istinaden engellikten dolayı emekliliğini isteyebilir mi?
Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı personeli promosyon anlaşmasını bekliyor

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan memurlar, Bakanlığın yapacağı promosyon anlaşmasını bekliyor.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=7500&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=faizsiz-kredi-mujdesi_adv1654
KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/7 ile Karayolları Genel Müdürlüğü'ne personel almak için kılavuz yayımladı. Yayımlanan kılavuz ile 222 sözleşmeli personel alınacak.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB'den ek derslere ilişkin yeni görüş yazıları

MEB; "Gündüz başlayıp akşam devam eden ek derslerin katsayısı nedir, BİLSEM bireysel değerlendirme genel zihinsel yetenek alanı sürecinde değerlendirme sınavlarına ek ders ödenir mi, veli talebi üzerine tüm öğrencilerin devamsız sayıldığı derslere özel eğitim öğretmenlerine ek ders ödenir mi, milli ve mahalli bayram nedeniyle tatil edilen günler ile "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde ek ders ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Rektör, daire başkanının yerini 1 yıl 2 ayda beş kez değiştirdi!

Danıştay İkinci Dairesi, Rektör tarafından 1 yıl 2 ay 16 gün içerisinde beş kez yeri değiştirilen Daire Başkanının görev yeri değişikliği işlemlerinin süre belirtilmeksizin kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gerekçesiyle iptal edilen idare mahkemesi kararını onadı.
Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Enflasyon memurun bir aylık maaşının yüzde 70'ini buharlaştırdı!

Mart ayı enflasyonunun yüzde 5,46 olarak açıklanmasıyla birlikte üç aylık dönemdeki enflasyon farkı yüzde 14'ü aşmıştır. 10 bin TL maaş alan bir memur Ocak ayında 335 TL, Şubat ayında 832 TL, Mart ayında ise 1.424 TL kayba uğramıştır.
Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

Şoför ve odacı için lisans mezunu olma şartı aranıyordu, kaldırılıyor

TMSF Başkanlığında destek görevlisi kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olma şartı aranıyordu. TBMM'ye sunulan torba kanunda yer alan bir maddeyle bu zorunluluk kaldırılıyor.
Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Merkezi alım olmadığı sürece kişiye özel ilanlar sona ermez!

Üniversiteler tarafından kurumsal düzeyde ilan edilen sözleşmeli alımlarda doğrudan alınacak kişilere özgü sertifikalara yer verilerek personel alımına devam ediliyor!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022.
Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı

Alparslan Büyük Selçuklu 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 18 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 24 nisan 2022
Çalışmak için en iyi 100 şirket

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...