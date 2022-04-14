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YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme

Yükseköğretim Kurumu'nca, bazı vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılmalarına yönelik şikayetlerle ilgili 9 vakıf üniversitesinde inceleme başlatıldığı belirtilerek, mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacağı bildirildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 14 Nisan 2022 19:30
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YÖK'ten 9 vakıf üniversitesinde inceleme

YÖK'ten yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8'inci maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11'inci maddesiyle 'Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır' hükmü eklenmiş olup söz konusu hüküm Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin 5 Mayıs 2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında ise 'vakıf yükseköğretim kurumlarının, öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine' karar verilmiş olup bu husus vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir" denildi.

'DENETLEME SÜRECİ KAMUOYUNA PAYLAŞILACAK'

Akademisyenler tarafından iletilen şikayet dilekçelerinin ivedilikle değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikayet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 9 Şubat 2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda; 'vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına' karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 2 Mart 2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir. Bir süredir basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine YÖK gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır. Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikayetler üzerine 3 Mart 2022 tarihli ve 5 Nisan 2022 tarihli yazılarımızla toplam 9 vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu üniversitelerdeki şikayetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulu'ndan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25. Maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacaktır. Ayrıca denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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