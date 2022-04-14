Elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Çalışmak için en iyi 100 şirket

İş dünyası dergisi Fortune yeni listesini paylaştı. Dergi çalışmak için en iyi 100 şirketi seçti. 25 yıldır oluşturulan listenin zirvesi bu sene de değişmedi. ABD için oluşturulan listeye göre çalışmak için en iyi 100 şirket...