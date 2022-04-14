Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine itiraz

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davada 7 Nisan 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın durdurularak dosyanın Suudi Arabistan adli birimlerine devredilmesine hükmetmişti. Müşteki Hatice Cengiz'in avukatı aracılığıyla İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, yargılamanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi kararının kaldırılması talep edildi.

"Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir''



Cengiz'in avukatı Gökmen Başpınar'ın sunduğu itiraz dilekçesinde, "Onlarca hukuki, ahlaki ve siyasi nedenden ötürü bu kovuşturmanın herhangi bir ülkeye ama Suudi Arabistan'a hiçbir şekilde devredilmemesi gerekmektedir. Buna rağmen 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kovuşturmanın devri kararı verilmiş olup, hatalı ve eksik tesis edilen ilgili kararın kaldırılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarında bu şekilde vazgeçemez. Ülkemizin duruşu bu konuda belliyken sadece Adalet Bakanlığı mesnetsiz ve anlamsız gerekçelerle olumlu görüş vermesi hasebiyle işbu dava devredilemez'' ifadeleri kullanıldı.