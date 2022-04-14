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47 yıldır bitmeyen kadastro davası

Mersin'in Aydıncık ilçesinde vatandaşların kadastro tespitine yönelik 47 yıl önce açtığı dava yaklaşık yarım asırdır sürüyor. Evlerinin, seralarının, tarlaların bulunduğu bölgenin orman arazisi olmadığını ileri süren vatandaşlar, bir an önce sorunlarının çözülmesini istiyor. Geçen yılki orman yangınında bölgenin büyük bölümü de zarar görürken, vatandaşlar tadilat yapmak için mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 14 Nisan 2022 23:22
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47 yıldır bitmeyen kadastro davası

Aydıncık'ta yaşayan 400'e yakın vatandaş, 1975 yılında kadastro tespitine yönelik açılan davanın sonucunu bekliyor. Orman, hazine ve şahıslar arasındaki davanın 2013 yılında açılan bölümünün 47. celsesi, Silifke Kadastro Mahkemesinde görüldü. Bu duruşmadan da bir sonuç çıkmazken, davaya müdahil vatandaşlar konunun bir an önce neticeyi kavuşmasını istiyor. Geçen yıl orman yangınlarında da bölgenin büyük bir bölümü zarar görürken, vatandaşlar tadilat için mahkemeden çıkacak sonucu bekliyor.

"Dava 1975 yılından beri devam ediyor"

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan avukat Gizem Aktan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki taşınmazlara ilişkin orman, hazine ve şahısların arasındaki kadastro tespitine ilişkin davanın 1975 yılından bu yana devam ettiğini söyledi. Dava konusu olan yerlerin ilçe merkezinde ve yerleşim alanları içerisinde bulunduğunu ifade eden Aktan, "Bundan dolayı orman vasfında değildir. Bu bölgelerde insanların evleri, seraları ve tarlaları bulunmaktadır. Dosyada çok fazla parsel söz konusudur ve çok fazla taraf sayısı vardır. Çoğu parsel ve şahısların birbirleriyle hiçbir ilgi ve alakası olmamasına rağmen dava tek bir dosya üzerinden görülmektedir. Bu sebepten dolayı taraflardan biri vefat ettiğinde mirasçıları da davaya eklendiğinden taraf sayısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. Dosyada keşif gereği gibi yapılmadığından bilirkişi raporları hatalı düzenlenmiştir. Örneğin, bir parselde 4 yapı olmasına rağmen sanki 1 yapı varmışçasına keşif tutanağı düzenlenmiştir. Yıllardır defaatle tekrardan keşif yapılmasını talep etsek de bir türlü yeni keşif günü de verilmiyor. Dosyada sürekli hakim değişikliği de olmaktadır. Son 3 yılda 4 defa farklı hakim dosyayla ilgilendi. Dosya hacmi büyük olduğundan yeni atanan hakimlerde dosyayı çok uzun sürede inceleyebiliyorlar. Tam dosyayla ilgili somut bir şeyler elde edecekken yeni bir hakim atanıyor. Yargılama sürüncemede kalarak sürekli uzamakta ve 47 yıldır bir türlü sonuçlanmamıştır. Aradan çok uzun süre geçtiğinden insanların satış senetlerindeki yazılar bile silinmiş, okunamayacak vaziyettedir. Bu sebepten insanlar mağdur durumdadır. Çünkü dava konusu parsellerde evleri, emekleri, seraları, tarlaları vardır. Çoğu kişiye dedelerinden, atalarından miras kalmıştır. İnsanlar bu dava sebebiyle 47 yıldır diken üzerinde yaşamaktadırlar ve geleceğe güvenle bakamamaktadırlar" dedi.

Aydıncık Yeni Mahalle Muhtarı Volkan Gözmen ise ilçede 400 vatandaşın ormanla sorunu olduğunu söyledi. 47 yıldır dededen, neneden kalan yerleri 2B çalışması dolayısıyla ormana yazdıklarını kaydeden Gözmen, "Şimdi bize gelip ceza yazıp, bulunduğumuz yerden çıkmamızı istiyorlar. Buraların bize verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Vatandaşların bu ıstıraptan kurtarılması gerekiyor"

Davaya müdahil vatandaşlardan Hadi Gökşen de kadastrodan dolayı ilçede çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunun altını çizerek, "Bu dava 47 yıldır devam ediyor ve çok sıkıntı çekiyoruz. Bütün sıkıntının da bilirkişi raporundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Oraya gönderilen bilirkişilerin tam tespit yapmadıklarını dosyadan görüyoruz. Buda bizi sıkıntıya sokuyor. Sonuç itibariyle bu davayla ilgili yeniden bir bilirkişinin devreye sokulması ve gerçekten iyi bir tespit yapılmasını istiyoruz. 25 yıl benim babam bu dosyayı takip etti, bir o kadar yıldır ben uğraşıyorum, yine bir netice yok. Olay çıkmaza girmiş durumda. Nasıl çözüm üretilecekse bir an evvel çözüm üretilmeli ve vatandaşların bu ıstıraptan kurtarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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