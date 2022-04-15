Ayasofya'da bir ilk: Cumayı Filistinli Bakan kıldıracak

Ayasofya'da 22 Nisan'da cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri kıldıracak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ilk cuma namazını kıldırmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi'nin ibadete açılmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Tarihi cami iki yıl süren pandemi sonrasında ise kapılarını bu Ramazan teravih namazları için cemaate açtı.

MEDRESESİ BUGÜN AÇILIYOR

Ayasofya Medresesi ise bugün yeniden açılıyor. Caminin bitişiğinde bulunan ve 1936'da yıkılan medrese, o dönemin mimarisi ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Restore edilen Ayasofya Medresesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

BÜYÜKELÇİ TEKLİF ETTİ

Ayasofya, önümüzdeki cuma günü ise bir ilke daha sahne olacak. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri, cuma namazını kıldıracak. Al-Bakri'nin Ayasofya'da namaz kıldırma teklifi, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a iletildi. Erbaş'ında teklife olumlu cevap verdiği öğrenildi. O gün caminin imamı hutbeyi okuyacak ardından da Al- Bakri, cemaate cuma namazını kıldıracak. 4 Aralık 2020 tarihinde de bir başka ilk gerçekleşmiş ve cuma namazını Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri kıldırmıştı.

Günlük 30 bin ziyaretçi

Ayasofya'ya ibadete açıldığı günden beri vatandaşlar, yoğun ilgi gösteriyor. Bu zamana kadar 4 milyondan fazla kişi camiyi ziyaret etti. Özellikle cuma, cumartesi, pazar günleri bu ziyaretçi sayısı günlük 30 bini geçiyor.

Yasemin Asan