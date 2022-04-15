Barolara puanlamaya göre ödenek

TBMM Adalet Komisyonunda, Avukatlık Kanun Teklifi görüşmelerine, kurulan ikinci baroların ödeneklerinin artırılmasına yönelik tartışmalar damga vurdu. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya baroların gelirlerinin adil bir şekilde artırılması gerektiğini söyledi. Özkaya "İstanbul Barosu 24 milyon TL, İstanbul 2 No.lu Barosunun 1 milyon TL, benim memleketim olan Afyon Barosunun 573 üyesi var o da 1 milyon TL alıyor. Erzurum Barosunun 673 üyesi var. Onun da ödeneği 1 milyon 50 bin TL. Kocaeli Barosunun 2 bin 113 üyesi var. Kocaeli Barosu 2 milyon 700 bin TL ödenek alıyor. İstanbul 2 No.lu Barosu (2 bin 435 üye) Kocaeli Barosundan daha az alıyor. Bu adil mi arkadaşlar?" dedi.

Teklife göre; aynı ilde bulunan barolara ödenek dağıtımında puanlama sistemi uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan ödeneğin dağıtımında puanlama esas alınacak. Puanlama, baroların üye sayısı ve bulundukları ilin nüfusu baz alınarak yapılacak. Her beş bin nüfus için tespit edilecek toplam puanın yüzde 40'ı, o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MUHALEFETTEN "KAPATACAĞIZ" TEHDİDİ

Öte yandan, kanun teklifi görüşmeleri sırasında, muhalefetin "2'nci baroları kapatacağız" şeklindeki tehdit söylemleri de tepki çekti. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili Özkaya "Senin gücün yetmez o işe bak! Hiç kimseye peşkeş çekilmiyor. Bakın, biz gücümüz yettiği halde "Kapatacağız" demiyoruz. Adaletli bir düzenlemeyi öneriyoruz ve bu adaletli düzenleme de inşallah, hayırlı olacak diyorum" diye konuştu.

Ebru Karatosun