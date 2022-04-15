Konut arzı azaldı, kiralar fahiş bir şekilde yükseldi

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla konut arzı yavaşladı, mevcut evlerin fiyatı çok yükseldi. Vatandaş, çözüm olarak kiralık evlere yöneldi. 'Kiralık'ta talep artınca, bu sefer ev sahipleri zam oranlarını keyfi belirlemeye başladı. Kira artışında tavan oranın, 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenmesi gerekirken, ev sahiplerinin büyük kısmı buna uymuyor. Kiralık ev bulamama kaygısı yaşayan kiracılar da ev sahiplerinin şartlarını kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece piyasada kira fiyatları dengesi, fahiş noktalarda oluşmak zorunda kalıyor. Gazetemize konuşan Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, ev sahiplerinin 'TÜFE ortalaması' kuralına uymadığını söyledi. Akçam "Örneğin bir vatandaşın kiracısı var ve bin liraya oturuyor. O sırada karşı daire 2 bin liraya kiraya veriliyor. Aradaki fark, ev sahibini rahatsız ediyor. Bundan dolayı TÜFE ortalaması kuralını kimse uygulamıyor. Ev sahiplerinin TÜFE'nin çok üzerinde talepleri oluyor. Kiracılar mağdur oluyor. Bu konuda ciddi bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi. Kira artışlarıyla ilgili de konuşan Akçam "Son dönemde 2-3 katlık yükseliş var. Ayrıca Ankara için konuşursak, kiralık ev sayısı, talebi karşılamaya yetmiyor. Başkentte yaklaşık 250 bin kiralık ev açığı var. Bu açık, nüfusa göre Türkiye'nin her yerinde mevcut" bilgisini verdi.

15 BİN TL OLUR MU?

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa da, Türkiye genelinde emlak piyasasının çok hareketli olduğunu söyledi. Aşa "Her bölge kendi ölçüsünde bir yükseliş yaşıyor. İstanbul'da kiralar, geçen yıldan bu yana yüzde 100 arttı. Bazı bölgelerde yüzde 200'lük artışlar var. Ev sayısı az, yetmiyor. Kıtlık olduğu için fiyatlar yüksek. İnsanlar bulamadığı için, bir eve birkaç talipli oluyor. Ev boşaldığı anda da hemen tutuluyor. Boş ev yeniden kiralanacağı zaman da yüksek bedeller söz konusu oluyor. Mevcut kiracı için ödeme, TÜFE oranını aşamaz. 10-15 bin lira kira isteyen ev sahipleri var. Fahiş fiyatlara karşıyız" dedi.

KİRALALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 5 İL

Antalya %122

İstanbul %112

Ankara %106

Mersin %98

Kocaeli %88

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ